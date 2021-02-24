24 Şubat 2021, Çarşamba
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Venezuela'dan 4 Avrupa ülkesine nota!

Dışişleri Bakanı , Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Fransa, Almayan, Hollanda ve İspanya'nın diplomatik temsilcilerine protesto notası verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Venezuela'dan 4 Avrupa ülkesine nota!

Bakan Arreaza, Twitter hesabından, misyon şeflerine protesto notasını teslim ettiği fotoğrafları paylaşarak, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasasına uygun şekilde ülkede bulunan söz konusu diplomatik temsilcilere nota verdiğini duyurdu.

VENEZUELA AB TEMSİLCİSİNİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETMİŞTİ

Arreaza, bugün düzenlediği basın toplantısında, Karakas'taki AB Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıklamıştı.

Bakan Arreaza, bu kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek, halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlatmıştı.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

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