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Malcolm X suikastında FBI parmağı! İtiraf mektubu çıktı

56 yıl önce katledilen Müslüman lider suikastını aydınlatacak yeni bir mektup ortaya çıktı. Malcolm X’i takiple görevlendirilen eski sivil polis ’un mektubunda, suikastta polisi ile ’nın rolü ortaya konuluyor. Bu iki kurum delilleri karartırken Malcolm X’in güvenliğini sağlayan kişiler de suikasttan önce emirle tutuklanmış. Malcolm X’in kızı yeni soruşturma istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Malcolm X suikastında FBI parmağı! İtiraf mektubu çıktı

'de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist 'in () 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti. Üzerinden onlarca yıl geçse de suikast tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ancak son dönemde ortaya çıkan belge ve ifadelerle 'in katledilmesinin üstündeki sır perdesi kalkıyor.

Son olarak, o dönem 'nda görevli siyahi sivil polis memuru tarafından yazılan mektup, suikastte polis ve 'nun () rolünü somutlaştırdı. Malcolm X'i izlemekle görevli Wood'un mektubu ölümünden sonra yayınlandı. Emniyetinde görev yapan emekli polis, kendi teşkilatının ve FBI'ın suikasti organize ettiğini ortaya koydu.

SIZMA VE TUTUKLAMA EMRİ
Raymond Wood'un ölümünden sonra ortaya çıkan mektubunda, ABD'de ırk ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin önde gelen liderlerinden Malcolm X'i hedef olan suikastte emniyet teşkilatı ve FBI'ın işbirliğinin olduğu somut biçimde ortaya kondu. Wood, kendisine, sivil haklar hareketi içine sızma ve Malcom X'in güvenliğini sağlayan kişileri, cinayetten hemen önce tutuklama emri verildiğini itiraf etti.

BASKI VE KORKU ALTINDA
Mektupta, Wood tarafından Şubat 1965'te gerçekleşen tutuklamalar, Malcolm X'in suikaste kurban gittiği semtindeki Salonunda konuşması öncesi girişte herhangi bir güvenlik önlemi olmamasının önünü açtı. Wood mektubunda, "Geriye dönüp baktığımda içler acısı ve kendi siyahi halkımın gelişimine zarar veren eylemlere katıldım. New York Şehri Polis Departmanı adına eylemlerim baskı ve korku altında yapıldı" itirafında bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLSİN ÇAĞRISI
İtiraf mektubunun ortaya çıkmasının ardından Malcolm X'in kızı , babasını hedef alan suikaste ilişkin yeni delillerin ilave soruşturmaları zaman geçmeden başlatması gerektiğini belirtti. Şahbaz, "Bu korkunç trajedinin ardındaki gerçeğe dair daha fazla fikir veren herhangi bir kanıt derinlemesine araştırılmalıdır" açıklamasını yaptı. Malcolm X'in 3 kızı, Wood'un ailesi ve sivil haklar avukatı Ben Crump, dosyanın zaman geçmeden yeniden açılmasını talep etti.

HOOVER TAKİP ETTİRİYORDU
Malcolm X, 21 Şubat 1965 günü, Audubon'daki konuşması sırasında daha önce ayrıldığı "Nation of Islam" grubunun üyesi olduğu sonradan tespit edilen 3 kişi tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu katledildi. Üç kişi cinayetten tutuklandı ve hapse gönderildi ancak suikastin kimler tarafından planlandığı ve göz yumulduğu karanlıkta kaldı. FBI'ın uzun dönem başkanlığını yapan J. Edgar Hoover'ın Malcolm X'i yakın takip emri verdiği biliniyor.

CIA DE PEŞİNDEYDİ
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) da Malcolm X'i, vefatından aylar önce gerçekleştirdiği İslam dünyasına yaptığı ziyaretlerde adım adım takip ettiği ve kayda aldığı biliniyor.

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