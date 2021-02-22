Malcolm X suikastında FBI parmağı! İtiraf mektubu çıktı

ABD'de Afro-Amerikalı Müslüman lider ve siyasi aktivist Malcom X'in (El Hac Malik el Şahbaz) 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu katledilmesinin üzerinden 56 yıl geçti. Üzerinden onlarca yıl geçse de suikast tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil. Ancak son dönemde ortaya çıkan belge ve ifadelerle Malcolm X'in katledilmesinin üstündeki sır perdesi kalkıyor.

Son olarak, o dönem New York Polis Departmanı'nda görevli siyahi sivil polis memuru Raymond Wood tarafından yazılan mektup, suikastte polis ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) rolünü somutlaştırdı. Malcolm X'i izlemekle görevli Wood'un mektubu ölümünden sonra yayınlandı. New York Emniyetinde görev yapan emekli polis, kendi teşkilatının ve FBI'ın suikasti organize ettiğini ortaya koydu.