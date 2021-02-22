22 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Meksika'da askeri uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü. Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: Meksika'da askeri uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı ifade edildi. Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.

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