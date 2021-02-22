Son dakika: Meksika'da askeri uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı ifade edildi. Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.

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