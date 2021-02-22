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Son dakika: Dünya şokta! BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi saldırıda öldü

Son dakika haberine göre 'nde  konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren üç kişi arasında  büyükelçi de bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: Dünya şokta! BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçi saldırıda öldü

Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor.

Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren üç kişi arasında İtalyan büyükelçi de bulunuyor.

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