Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke güncellenen liste

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti.