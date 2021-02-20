Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke güncellenen liste
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı ABD'de yaşandı. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte o liste...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti.
ABD 507,795
Brezilya 244,955
Meksika 178,965
Hindistan 156,309
İngiltere 119,920
İtalya 95,235
Fransa 83,964
Rusya 82,876
Almanya 68,180
İspanya 67,101
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İran 59,409