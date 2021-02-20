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Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke güncellenen liste

genelinde koronavirüs sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı 'de yaşandı. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte o liste...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı 2,5 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke güncellenen liste

Koronavirüs genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,5 milyona yaklaştı. En çok can kaybı 'de yaşanırken, bu ülkeyi ve takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti.

ABD 507,795

Brezilya 244,955

Meksika 178,965

Hindistan 156,309

İngiltere 119,920

İtalya 95,235

Fransa 83,964

Rusya 82,876

Almanya 68,180

İspanya 67,101

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