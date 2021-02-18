Rus ve Fransız savaş jetleri savaşın eşiğine geldi! Dünya korku dolu gözlerle seyretti

Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John S McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'dan Rus karasularına yerel saatle öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu.

Rusya'nın suçlamasına göre savaş gemisi iki kilometre kadar içeride Rus donanması tarafından tespit edildi ve geri püskürtüldü.