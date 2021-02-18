Rus ve Fransız savaş jetleri savaşın eşiğine geldi! Dünya korku dolu gözlerle seyretti
Karadeniz'de ve Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmeye devam eden Rus-ABD kuvvetlerinin ardından Fransa da devreye girdi. Karadeniz semalarında gezen Fransız ve Rus savaş jetlerinin karşı karşıya geldiği anlar görüntülendi. Dünya basını tehlikeli yakınlaşmayı korku dolu gözlerle takip etti.
Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi Rus ve Fransız savaş uçaklarının Karadeniz'de karşı karşıya geldiğini açıkladı. Sıcak temas saniye saniye görüntülendi...
Rus radar sistemlerinin Karadeniz'deki uluslararası suların semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini belirten merkez, "Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi" dedi.
Merkez, Su-27 mürettebatının hava hedeflerinin KS-135 yakıt ikmal uçağı ile Mirage-2000 tipi iki taktik uçağından bir Fransız uçak grubu olduğunu belirlediğini kaydederek Rus avcı uçaklarının Fransız uçaklarına önleme yaptığını ve Karadeniz semalarında refakat ettiğini vurguladı.
Sputnik'in haberine göre, yabancı savaş uçaklarının Rusya sınırlarından uzaklaşması üzerine Su-27'lerin üslerine döndüğünü aktaran merkez, Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğinin altını çizdi.
Merkez, Rus mürettebatın uçuşları uluslararası hava sahası kullanma kurallarına kati biçimde bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ekledi.
ŞUBAT BAŞINDA DA YAŞANDI
Öte yandan Akdeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu ve kutuplar derken Karadeniz'de bir karşılaşma da Şubatk başında gerçekleşti, resmi Twitter hesabından yayınlanan görüntüler depreme yol açtı.
Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti.
Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.
Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu, Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti.
ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görülüyor.
ABD ordusu, oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu, Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinde uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti.
Rus ordusu iki S-27 jetiyle B-52'nin önüne keserken, ABD Avrupa Komutanlığı savaş uçakları arasındaki mesafenin 30 metreye kadar indiğini belirtmişti.
Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John S McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'dan Rus karasularına yerel saatle öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu.
Rusya'nın suçlamasına göre savaş gemisi iki kilometre kadar içeride Rus donanması tarafından tespit edildi ve geri püskürtüldü.
Rus ordusu, sınır ihlali yapan USS John S McCain'in Rus Pasifik Filosu'ndan Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarıldığını aktarıyor.
ABD donanması ise Rusya'nın iddialarını reddetti, yanlış bir hareket yapılmadığını belirtip geminin Ruslar tarafından kovulmadığını açıkladı.
ABD'nin 7'inci Filo sözcüsü yarbay Joe Keiley, "Rusya'nın açıklaması düzmece, USS John S McCain hiçbir ulusal bölgeden atılmadı" dedi.
Salı günü gerçekleşen olayın meydana geldiği Japon Denizi'nin diğer adı Doğu Denizi. Denizin Japonya, Rusya, Güney ve Kuzey Kore ile sınırı bulunuyor.
Rus medyası, Admiral Vinogradov savaş gemisinin birkaç gündür Japon denizinde bulunan John McCain destroyerini izlemeye devam ettiğini bildiriyor.