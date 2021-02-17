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ABD'de 3 milyon çocuk koronavirüse yakalandı!

Amerikan Pediatri Akademisi ülke genelinde koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada son iki haftada vakalarında yüzde 8 artış yaşandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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ABD'de 3 milyon çocuk koronavirüse yakalandı!

Amerikan Pediatri Akademisi, (AAP) 'de salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgın çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığı aktarıldı.
APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD'deki toplam vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı.


ÇOCUK VAKALARDA HASTANEYE YATIŞ ORANI DÜŞÜK

Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1'i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.


10 EYALETTE ÖLÜM OLMADI
Covid-19'a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05'i geçmedi.

Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2'si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621'e, toplam can kaybı ise 498 bin 848'e ulaştı.

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