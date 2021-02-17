ABD'de 3 milyon çocuk koronavirüse yakalandı!



ÇOCUK VAKALARDA HASTANEYE YATIŞ ORANI DÜŞÜK

Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1'i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.



10 EYALETTE ÖLÜM OLMADI

Covid-19'a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05'i geçmedi.

Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2'si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621'e, toplam can kaybı ise 498 bin 848'e ulaştı.