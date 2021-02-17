İspanya'da sokaklar alev alev! Rap sanatçısı Hasel'in tutuklanması ülkeyi karıştırdı

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla talebini reddeden Ulusal Mahkeme, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.