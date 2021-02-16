Tam 66 milyon yıl öncesine ait! Şimdiye kadar keşfedilenlerin en büyüğü

Martill kemiğin büyük bir balığa ait olduğunu belirledi. Martill yaptığı açıklamada, "Sadece bir hayvan böyle bir yapıya sahiptir ve bu bir Coelacanth'tır. Bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu kemik kafesinin bir parçasını bulduk" dedi.