13 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Donald Trump'ı kızdıracak anket! Ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi

Son dakika haberi... ’de yapılan bir ankete göre ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı  seçildi. En iyi başkanı ise  oldu. Ankete katılanların yüzde 43’ü Kongre’de 6 Ocak’ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ’ı gösterirken, yüzde 30’u ise Trump’ın sorumlu olmadığını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika: Donald Trump'ı kızdıracak anket! Ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi

Araştırma şirketi YouGov ve Economist tarafından bin 500 ABD'li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı Barack Obama olurken, en kötüsü ise Donald Trump seçildi.

Katılımcıların yüzde 46'sı en kötü başkan olarak Trump'ı, yüzde 24'ü ise Obama'yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile Abraham Lincoln izledi.

'KONGRE BASKININ SORUMLUSU TRUMP'
Ankete katılanların yüzde 43'ü Kongre'de 6 Ocak'ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump'ı gösterirken, yüzde 30'u ise Trump'ın sorumlu olmadığını belirtti.

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