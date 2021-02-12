13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli patlama

Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli patlama

Son dakika haberi... Doğu Afrika ülkesi 'nin başkenti 'da petrol istasyonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli patlama

Bakara bölgesindeki patlama şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.

Petrol istasyonunda meydana gelen patlamada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Son dakika: Somalide yola döşenen bomba patladı: 10 ölü SOMALİ'DE YOLA DÖŞENEN BOMBA PATLADI: 10 ÖLÜ
Son dakika: Somalide Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! Bakan Koca acı haberi verdi: Can kaybı ikiye yükseldi SOMALİ'DE TÜRK FİRMASININ ŞANTİYESİNE İNTİHAR SALDIRISI! BAKAN KOCA ACI HABERİ VERDİ: CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA