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Son dakika: Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

Ülkede Cumhurbaşkanı 'nun görev süresinin dolması öncesinde art arda bombalı saldılar yaşanıyor. Yola döşenen bombanın patlaması sonrası ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Son dakika: Somali'de yola döşenen bomba patladı: 10 ölü

Somali'de yola döşenen bombanın patlaması sonucu aralarında yerel istihbarat şefinin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Galmudug eyaletinin Dhusamareb kenti yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yerel istihbarat şefi Abdirashid Abdinur Qoje'nin de aralarında olduğu en az 10 kişi öldü.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde inşaat halindeki Mogadişu-Afgoye yoluna döşenen mayının patlaması sonucu da 3 polis yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

SEÇİM TAKVİMİNDE BELİRSİZLİK

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ortak bir seçim takvimi belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla yaptığı 3 günlük görüşme dün anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat'ta doluyor.

Uzmanlar, seçimlerin zamanında yapılamamasının ülkede kargaşaya yol açabileceğinden endişe ediyor.

Son haftalarda şiddet olayları ve patlamaların arttığı ülkede, 31 Ocak'ta Afrik Otel'e yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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