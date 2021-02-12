Koronavirüse yakalandı elleri bu hale geldi!



HASTALARIN YÜZDE 30'U KAN PIHTISI PROBLEMİ YAŞADI

Doktorlar, kan pıhtılaşma sorunları olan önemli miktarda Kovid-19 hastası fark ettiklerini ve bunun da hastalığın hem vasküler hem de solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğu endişesini uyandırdığını belirtti.