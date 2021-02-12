KKTC’de cezaevinden firar eden Rus uyruklu seri tecavüzcü Alexander Satlaev yakalandı

ERSİN TATAR'DAN EMNİYET TEŞKİLATINA KUTLAMA



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezaevinden firar eden Rus mahkumun yakalanmasında üstün emekleri ve uğraşları olan polisimiz ile güvenlik kuvvetlerimizi tebrik eder, en içten samimi duygularımla kutlarım. Huzur ve güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimize güven ve desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.





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