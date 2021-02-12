ABD sığınmacı alımına başlıyor! 25 bin kişi kabul edilecek

Açıklamada, halihazırda Meksika'da sığınma taleplerinin değerlendirilmesi için bekleyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulanarak, "Bir kez kaydolup koşulları sağlayan kişiler nereye ve nasıl geleceklerine ilişkin ek bilgi alacak. Bu bilgileri almadan kimse sınıra yaklaşmasın." uyarısı yapıldı.