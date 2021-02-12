13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD sığınmacı alımına başlıyor! 25 bin kişi kabul edilecek

ABD sığınmacı alımına başlıyor! 25 bin kişi kabul edilecek

İç Güvenlik Bakanlığı, sığınma talebi sonrası 'da bekletilen 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini açıkladı. ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmenin Meksika üzerinden 'ye ulaşmak istediği bilinirken, Trump bu durumu engellemek adına adımlar atmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
ABD sığınmacı alımına başlıyor! 25 bin kişi kabul edilecek

İç Güvenlik Bakanlığı, sığınma talebi duruşmaları için 'da bekletilen 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini duyurdu.

Başkanı , selefi 'ın 2019'da getirdiği ve ülkelerinden ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanlara "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolüne (GKP) yönelik adım attı.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKP kapsamında Meksika'da kalmaya zorlanan kişilerin işlemleri başlatılacak. Şu anda bu kapsamda sığınma başvurusunda bulunan 25 bin kişi var." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin 19 Şubat'ta başlayacağı belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla haziranda askıya alınan sığınma başvurularının ise sanal ortamdan kayıt alınacak şekilde yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda Meksika'da sığınma taleplerinin değerlendirilmesi için bekleyenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulanarak, "Bir kez kaydolup koşulları sağlayan kişiler nereye ve nasıl geleceklerine ilişkin ek bilgi alacak. Bu bilgileri almadan kimse sınıra yaklaşmasın." uyarısı yapıldı.

GÖÇMENLER MEKSİKA'DA BEKLETİLİYOR

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve 'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan GKP mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Biden'dan OHAL kararı ABD BAŞKANI BİDEN'DAN OHAL KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA