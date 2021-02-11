Muhsin Fahrizade nasıl öldürüldü? Muhsin Fahrizade suikastının raporu ortaya çıktı

Habere göre Fahrizade'ye üç kurşun isabet etti, koruması da vuruldu. Kurşun sesleri kesilince uzaktan kumandalı makineli tüfeğin bulunduğu araç havaya uçtu. Yarı resmi Fars haber ajansının verdiği bilgiler, henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmış değil. İran medyasındaki haberlerde patlamanın ne zaman gerçekleştiğine dair çeşitli versiyonlar mevcut. Resmi televizyon ilk başta patlama olduğunu duyurdu, ISNA haber ajansı ise suikastın ortasında patlama gerçekleştiğini aktardı.