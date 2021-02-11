Muhsin Fahrizade nasıl öldürüldü? Muhsin Fahrizade suikastının raporu ortaya çıktı
İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade cinayetinin raporu ortaya çıktı. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberde, İsrailli ajanların yüksek teknolojili bir makineli tüfeği parçalar halinde İran'a kaçırdığı belirtildi.
Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. 3 Ocak 2020'de İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani ABD tarafından insansız hava araçlarıyla vurulurken, 27 Kasım 2020'de ise bu kez hedefte Muhsin Fahrizade vardı.
Batılı ülkelerle İran'ı karşı karşıya getiren nükleer programın mimarı Fahrizade çok göz önünde bir isim değildi, kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadı ve Tahran yönetimi tarafından üst düzey korunuyordu. Nükleer fizikçi Fahrizade ve yanındaki korumaları, başkent Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında güpegündüz bombalı ve silahlı saldırıyla hedef alındı. Koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulan ülkede şehirler arası seyahat yasakları nedeniyle yollar boştu ve hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günü saldırganlar pusu kurdu.
İran'ın en yüksek zirvesi Demavend Dağı manzarasına sahip İranlı zenginlerin tatil villalarıyla dolu Abserd'de duyulan patlama ve silah sesleri, Tahran'da şok etkisi yarattı. 63 yaşındaki Fahrizade ve korumaları saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı, devlet televizyonu haberi "Maalesef, sağlık ekibi Fahrizade'yi hayata döndürmeyi başaramadı ve birkaç dakika önce, bu yönetici ve bilimadamı, yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından yüksek şehitlik statüsüne ulaştı" cümleleriyle sundu.
Görgü tanıkları, Batılı ülkelerin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Fahrizade suikastında bir patlama sesi ve ardından makineli tüfek ateşi duyduklarını söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce 'teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu' bildirdi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabı, suikaste 12 kişinin katıldığını yazdı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Amerikan CNN International ve İsrail'in Haaretz gazetesi, Ortadoğu'yu tepetaklak eden suikastın nasıl gerçekleştiğine dair yeni detayları sayfalarına taşıdı. Buna göre, Fahrizade uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle öldürüldü.
CNN ve Haaretz, haberi yarı resmi Fars ajansına dayandırdı. Eşiyle birlikte kurşun geçirmez lüks aracın içinde seyahat eden nükleer fizikçinin yanında korumaları da vardı. İlk olarak bir silah sesi duyuldu, ardından 150 metre uzaklıktaki bir başka araçtan çıkan uzaktan kumandalı makineli tüfek ateş açmaya başladı.
Habere göre Fahrizade'ye üç kurşun isabet etti, koruması da vuruldu. Kurşun sesleri kesilince uzaktan kumandalı makineli tüfeğin bulunduğu araç havaya uçtu. Yarı resmi Fars haber ajansının verdiği bilgiler, henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmış değil. İran medyasındaki haberlerde patlamanın ne zaman gerçekleştiğine dair çeşitli versiyonlar mevcut. Resmi televizyon ilk başta patlama olduğunu duyurdu, ISNA haber ajansı ise suikastın ortasında patlama gerçekleştiğini aktardı.
İran devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı" dedi.
Silah o kadar isabetli ve hassastı ki, bilim adamının ondan birkaç santim uzakta oturan karısı saldırıdan tamamen yara almadan kurtuldu. 27 Kasım'daki infaz, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın sekiz aylık bir gözetim operasyonunun ardından gerçekleşti.
İsrailli casuslar, makineli tüfeği parça parça özen ve titizlikle yapmak için İran'a girdiler. Silah hazır olduktan sonra İsrailli gizli ajanlar tarafından Nissan marka bir kamyonetinin içinde ve ölümcül atışları yaptıktan sadece birkaç saniye sonra patlaması için hazırlanan bir tonluk bombanın yanına gizlenmişti.