12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'li hava yolu şirketinden flaş karar! Uçan taksi dönemine başlıyor

ABD'li hava yolu şirketinden flaş karar! Uçan taksi dönemine başlıyor

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines aldığı yeni kararı duyurdu. United Airlines Holdings’den yapılan açıklamaya göre uçan taksi satın alma hazırlıkları başladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL
ABD'li hava yolu şirketinden flaş karar! Uçan taksi dönemine başlıyor

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, United Airlines Holdings'den yapılan açıklamada, hava taksileri üreticisi California merkezli Archer'dan 1 milyar dolar değerinde uçan taksiler satın alınması, bu kapsamda ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği yapılmasının planlandığı bildirildi.

ULAŞIMIN GELECEĞİ
United ve Mesa yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.

Söz konusu taksilerin, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabileceği, böylelikle havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebileceği belirtildi.

2050'DE YAKLAŞIK 100 BİN YOLCU DRONE İLE TAŞINACAK
1 milyar dolar değerindeki uçan taksilerin alımına ilişkin anlaşmada, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makam onayına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Dünyanın gözü Türkiyenin uçan arabası CEZERİde! İşte CEZERİnin hayran bırakan özellikleri DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN UÇAN ARABASI CEZERİ'DE! İŞTE CEZERİ'NİN HAYRAN BIRAKAN ÖZELLİKLERİ
Başkan Erdoğan incelemişti! Uçan araba TUSİye yoğun ilgi BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMİŞTİ! UÇAN ARABA TUSİ'YE YOĞUN İLGİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA