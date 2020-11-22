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Başkan Erdoğan incelemişti! Uçan araba TUSİ'ye yoğun ilgi

Başkan , önceki gün 'da TÜYAP ve Kongre Merkezi'nde açılış konuşmasını yaptığı 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın stantlarını gezerken 'nin tasarladığı ''yi de inceledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Başkan Erdoğan incelemişti! Uçan araba TUSİ'ye yoğun ilgi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli fuarda ilgi odağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek "TUSİ, MÜSİ- AD EXPO'da yeni tasarımıyla yer aldı.

Yapısı güçlendirildi. Fuarda, Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu" diye konuştu. Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri'nin test çalışmaları da sürüyor.

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