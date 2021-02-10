12 Şubat 2021, Cuma
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Türkiye ve Rusya arasında anlaşma sağlandı

’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ile arasında uzay faaliyetlerine yönelik iş birliği için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Türkiye ve Rusya arasında anlaşma sağlandı

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Ajansın Türk ortaklarla çalışma fırsatı bulmaktan daima memnuniyet duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor." denildi.

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN UZAY ÇALIŞMALARI İÇİN SOMUT TEKLİF

Açıklamada, Rus tarafının Türkiye'den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilerek, "Halihazırda, uzay faaliyetleri alanında iş birliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak iki taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmıştı.

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