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Kuzey Kore'den gözdağı! 'İlk kışkırtmada vururuz!'

'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti. Törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore'den kendisini provoke eden ülkelere karşı bir tehdit mesajı yayımlandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Kuzey Kore'den gözdağı! 'İlk kışkırtmada vururuz!'

İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un Kuzey Kore ordusunun kuruluş yılında yayımladığı haberde, "Halkımızın ordusu, her türlü savaşa karşı cevap verebilecek güçlü savaş becerilerine sahip, yenilmez ve güçlü bir ordudur." ifadesine yer verildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin, kendisini provoke eden ülkeleri "en ufak bir kışkırtmada bile ilk saldırıyı gerçekleştirmek ve hak ettiği biçimde cezalandırmakla" tehdit ettiği aktarıldı.

OCAK AYINDAKİ YENİ FÜZELERİN SERGİLENDİĞİ TÖREN

Kuzey Kore'de 15 Ocak'ta denizaltıdan fırlatılabilme özelliğine sahip yeni füzelerin sergilendiği askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da katıldığı, Kim Il-sung Meydanı'ndaki törende sergilenen yeni balistik füzeler, "dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirilmişti.

Binlerce askerin ve sivilin bir araya geldiği törende, ve 'daki hedefleri vurabilecek kapasitede, mobil kara araçlarıyla fırlatılan katı yakıtlı silahlar gösterilmişti.

Uzmanlar, füzelerin ve ağır silahların sergilendiği töreni, 'de 20 Ocak'ta göreve gelen yönetimine karşı bir gövde gösterisi olarak yorumlamıştı.

Kuzey Kore lideri, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

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