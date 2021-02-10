TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye'nin YPG'ye operasyonlarını "onlar DAEŞ'la savaşıyorlardı" diyerek örgütü korumaya almaya çalışılan mektupta, "Türkiye, Suriye'de DAEŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın aldı ve Azerbaycan'ı Ermenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti" gibi ifadeler kullanıldı.