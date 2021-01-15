Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı

Son dakika haberi... Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Kuzey Kore, envanterindeki silah gücüyle birçok ülkeye kafa tutuyor. Dışa kapanık olan ülkede askeri anlamdaki faaliyet, 2021 yılında da hız kesmeyecek. Havai fişekler altında görünen dört siyah-beyaz füze resim medya tarafından 'dünyanın en güçlü silahı' olarak tanımlandı. Podyuma çıkan Kim ise, kalabalığı siyah deri trençkot ve eldivenle selamladı.