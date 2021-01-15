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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı

Son dakika haberi... Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Kuzey Kore, envanterindeki silah gücüyle birçok ülkeye kafa tutuyor. Dışa kapanık olan ülkede askeri anlamdaki faaliyet, 2021 yılında da hız kesmeyecek. Havai fişekler altında görünen dört siyah-beyaz füze resim medya tarafından 'dünyanın en güçlü silahı' olarak tanımlandı. Podyuma çıkan Kim ise, kalabalığı siyah deri trençkot ve eldivenle selamladı.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:20
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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı
Uluslararası haber ajansları gece boyunca fotoğrafları dünyaya servis etti, resmi medya 'yeryüzünün en güçlü silahı'nın ilk kez gösterildiğini duyurdu.
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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı
2020'yi oldukça sakin geçiren, tek bir koronovirüs vakası bile bildirmeyen Kuzey Kore, 2021'e kelimenin tam anlamıyla kasırgayla başladı.
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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı
Kuzey Kore'yi kuruluşundan bu yana yöneten İşçi Partisi'nin nadiren düzenlediği parti kongresi, yeni yılın ilk günlerinde başkent Pyongyang'daki dev salondaydı.
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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı

EN BÜYÜK DÜŞMANINI AÇIKLADI
Parti kongresinde kürsüye çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başkan Donald Trump'la üç kez görüşmesine rağmen en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi.

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Kuzey Kore 2021'e kasırga gibi başladı! İlk kez gösterdiler! Dünyanın en güçlü silahı
İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde sekizinci kez defa düzenlenen kongresinde konuşan Kim, 'düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça' kendisinin de nükleer silah kullanmayacağını ilan etti.