04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Skandal açıklama sonrası ABD'den flaş hamle! LGBT bakan göreve başladı

Skandal açıklama sonrası ABD'den flaş hamle! LGBT bakan göreve başladı

'nde Kabe fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasını yerleştirerek provokasyon girişiminde bulunulması büyük tepki çekmişti. Bu skandalın ardından ve BM'den Türkiye'deki LGBT gruplarını savunan açıklama gelmişti. ABD'de dikkat çeken bir olay yaşandı. ABD'nin ilk LGBT bakanı olan Ulaştırma Bakanı olarak yemin etti ve göreve başladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
Skandal açıklama sonrası ABD'den flaş hamle! LGBT bakan göreve başladı

Senatosu, Başkan 'ın İç Güvenlik Bakanı adayı ile Ulaştırma Bakanı adayı 'e onay verdi.

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayan Biden'ın kabinesinde yer alacak adaylar ABD Senatosundan onay almaya devam ediyor.

BUTTIGIEG'E 13 HAYIR OYU VERİLDİ
Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oturumlarda Mayorkas 43 hayır oyuna karşı 56 evet oyu ile Buttigieg ise 13 hayır oyuna karşı 86 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Bu göreve gelen ilk kökenli ve ilk göçmen olarak tarihe geçen Mayorkas, özellikle ABD- sınırına örülen duvara karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyetçi kesimlerden tepki toplamıştı.

Cumhuriyetçilerin bakanlığına karşı çıktığı ve oylamasını erteledikleri Mayorkas'ın Senatoda kabul edilmesi, Biden adına önemli bir kazanım olarak nitelendirildi.

BUTTIGIEG BAKAN OLAN İLK LGBT İSİM
Diğer yandan Senatodan onay alan Buttigieg ise bir başkanlık kabinesinde koltuğu olan ilk eşcinsel isim olarak kayıtlara geçti.

Buttigieg, başkanlık ön seçim sürecinde Biden'ın Demokrat rakipleri arasında boy göstermişti.

ABD Senatosu daha önce de 'ı Dışişleri Bakanı, 'ı Hazine Bakanı ve Lloyd Austin'i de Savunma Bakanı olarak onaylamıştı.

YEMİN ETTİ
Pete Buttigieg, dün yemin ederek göreve başladı.

Buttigieg yemin ederken yanında ise LGBT partneri yer aldı. Pete Buttigieg'e yeminini Başkan Yardımcısı yaptırdı.

Başkan Erdoğan'dan LGBT sapkınlığıyla ilgili açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LGBT SAPKINLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7'nci Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ 7'NCİ OLAĞAN İL KONGRELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında attığı tweet yeniden gündeme geldi BAŞKAN ERDOĞAN’IN GEZİ OLAYLARI SIRASINDA ATTIĞI TWEET YENİDEN GÜNDEME GELDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA