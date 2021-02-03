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Toplantıda su yerine dezenfektan içti! Hindistan'da garip olay

'ın kentinde yapılan toplantıda adlı yetkili masadaki şişeyi su sanarak içti. Pawar içtiği şeyin su yerine dezekfektan olduğunu anlayınca hızlıca tükürdü. Yaşanan bu olay salonda gülüşmelere neden oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Toplantıda su yerine dezenfektan içti! Hindistan'da garip olay

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.

BİR YUDUM ALINCA TÜKÜRDÜ

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

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