Toplantıda su yerine dezenfektan içti! Hindistan'da garip olay
Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan toplantıda Ramesh Pawar adlı yetkili masadaki şişeyi su sanarak içti. Pawar içtiği şeyin su yerine dezekfektan olduğunu anlayınca hızlıca tükürdü. Yaşanan bu olay salonda gülüşmelere neden oldu.
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Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.
BİR YUDUM ALINCA TÜKÜRDÜ
Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.