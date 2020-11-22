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Son dakika: Rusya'da skandal parti! Dezenfektan içen 7 kişi öldü

Son dakika haberi... ’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup, içkileri bitince el dezenfektanı içti; 7 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Son dakika: Rusya'da skandal parti! Dezenfektan içen 7 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde parti veren bir grup kişi, içkileri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektan içen 9 kişilik gruptan 7 kişi hayatını kaybetti, diğer 2 kişinin de yoğun bakımda komada olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 41 yaşında bir kadın ve yaşları 27 ila 69 arasında değişen 5 erkek olduğu ifade edildi. Diğer yandan son kurbanın da bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Bölge savcısı olayla ilgili, "Zehirlenme, dezenfektan içilmesi sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı. Partidekilerin pandemi sırasında el temizleyici olarak satılan yüzde 69 metanol içeren dezenfektanı içtiği ifade edilirken, yetkililer yerel halkı antiseptik içmemeleri konusunda uyardı.

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