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Fransa'da bir kişi kamyonetle kalabalığın arasına daldı

’nın basketi ’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan La Defense'ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

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