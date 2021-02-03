3 ülkede rekor can kaybı! Koronavirüs kaynaklı ölümler en çok hangi ülkelerde görüldü?

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.