3 ülkede rekor can kaybı! Koronavirüs kaynaklı ölümler en çok hangi ülkelerde görüldü?
ABD genelinde koronavirüs vakaları ve ölümleri durdurulamazken ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 457 bin 884'e yükseldi. Ayrıca ABD'de en fazla vaka California'da tespit edilirken en çok ölüm New York eyaletinde görüldü. ABD'yi can kaybı sıralamasında Brezilya ve Meksika takip etti.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.
300 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.
O EYALETLER ZİRVEDE
Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 70 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
3 ÜLKEDE RAKAMLAR KORKUTUYOR
Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 226,383 ile Brezilya ve 159,533 can kaybıyla Meksika takip ediyor.