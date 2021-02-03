03 Şubat 2021, Çarşamba
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3 ülkede rekor can kaybı! Koronavirüs kaynaklı ölümler en çok hangi ülkelerde görüldü?

genelinde koronavirüs vakaları ve ölümleri durdurulamazken ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 457 bin 884'e yükseldi. Ayrıca ABD'de en fazla California'da tespit edilirken en çok New York eyaletinde görüldü. ABD'yi can kaybı sıralamasında ve takip etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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3 ülkede rekor can kaybı! Koronavirüs kaynaklı ölümler en çok hangi ülkelerde görüldü?

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

300 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

O EYALETLER ZİRVEDE

sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 70 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

3 ÜLKEDE RAKAMLAR KORKUTUYOR

Salgında vaka ve sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 226,383 ile ve 159,533 can kaybıyla takip ediyor.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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