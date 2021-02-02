Japonya'da COVID-19 vakaları azalıyor! OHAL 1 ay uzatıldı

Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz ay 11 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da hükümet uygulamanın süresini 1 ay daha uzatma kararı aldı. Kararın nedenini kamuoyuna açıklayan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, uygulamanın enfeksiyonları azaltmada etkili olduğunu söyledi. "Japon halkının aldığı tedbirler ve iş birliği sayesinde net sonuçlar görmeye başlıyoruz" diyen Suga, "Enfeksiyon sayılarında kesin bir düşüş trendi yakalamak için sizden biraz daha sabretmenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzatma kararının şu ana kadar OHAL altında olan Tochigi eyaletini kapsamayacağını açıklayan Suga, bazı temel göstergelerde yeterli iyileşme sağlanması halinde diğer bölgelerde de olağanüstü halin 7 Mart'tan önce sona erebileceğini kaydetti. Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın seyircisiz gerçekleşme ihtimaline dair bir soruyu da yanıtlayan Suga, önceliklerinin güvenlik olduğunu söylemekle yetindi.





OHAL İŞE YARADI

Japonya'da yeni yıl tatili ardından Covid-19 vaka sayılarında endişe verici düzeyde artış kaydedilmiş, 7 Ocak'ta 7 bin sınırını aşarak rekor kıran günlük enfeksiyonlar karşısında hükümet Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da OHAL ilan etmişti. Daha sonra karar kapsamına Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi de dahil edilmiş, uygulamanın 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilmişti.



REKOR ÖLÜM

Japonya'daki günlük Covid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 2 bin 324'e düşerken, son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 394 bin 799'a yükseldi. Son 24 saatte rekor sayıda 119 günlük ölüm vakası kaydedilmesiyle can kaybı sayısı da 5 bin 965'e ulaştı.

Japonya'da bugün süresi uzatılan OHAL 7 Mart'a kadar 10 eyalette geçerli olacak.