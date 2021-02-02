Rusya'da son dakika gelişmesi! Muhalif Alexei Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası verildi!

ÖNLEMLER ARTILIRDI

Mahkemenin kararından sonra, sosyal medyadan Navalnıy taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.

Bu arada, sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy'a destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Muhalefet yanlısı kaynaklara göre, Moskova'da 350'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.