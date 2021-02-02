Rusya'da son dakika gelişmesi! Muhalif Alexei Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası verildi!
Son dakika haberi...Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'e ait 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası adli kontrol şartlarını yerine getirmediği için normal hapis cezasına çevrildi. Yapılan açıklamada Navalny'in mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebileceği belirtildi.
3,5 YILLIK HAPİS CEZASI
Mahkeme Başkanı Natalya Repnikova, verilen kararı, duruşmada bulunan Navalnıy'ın yüzüne okudu. Karara göre, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.
10 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK
Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi. Navalnıy, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek. Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
ÖNLEMLER ARTILIRDI
Mahkemenin kararından sonra, sosyal medyadan Navalnıy taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.
Bu arada, sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy'a destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.
Muhalefet yanlısı kaynaklara göre, Moskova'da 350'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.
Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Muhalif Navalnıy'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.
FRANSA'DAN AÇIKLAMA VAR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e hapis cezası verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalnıy'e verilen ceza kabul edilemez. Siyasi anlaşmazlık suç değildir. Derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. İnsan haklarına ve demokratik özgürlüğe saygı müzakere edilemez." ifadesini kullandı.
Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada Navalnıy'a yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar verilmişti.