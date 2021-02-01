Irak ordusu Peşmerge'nin Kerkük'e ilerleyişini durdurdu
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Irak ordusunun Peşmerge'nin Kerkük'e ilerleyişini durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, talep üzerine kentin kuzeybatı bölgesinde konuşlanan Irak ordu güçlerinin Sergaran nahiyesine ilerlediği aktarıldı.
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Irak ordusunun, Peşmerge'nin Kerkük kentine ilerleyişini durdurduğu açıklandı.
Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge'nin kente ilerlemesi üzerine Irak ordusundan takviye kuvvet talebinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, talep üzerine kentin kuzeybatı bölgesinde konuşlanan Irak ordu güçlerinin Sergaran nahiyesine ilerlediği aktarıldı.
Petrol alanlarının yoğunlukta bulunduğu Sergaran nahiyesi yakınlarında taraflar arasında sorun çıkmaması için söz konusu talepte bulunulduğu kaydedildi.