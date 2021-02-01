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Son dakika: Manisa’da kan donduran olay! 4 genç neden öldürüldü? A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 10:52
Güncelleme:01.02.2021 11:01
Son dakika haberi... Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler. 4 genç neden öldürüldü? Olayda 5'inci kişi var mı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler. 4 genç neden öldürüldü? Olayda 5'inci kişi var mı? A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

HER NOKTA ARANIYOR

Ayçe, "Şu anda olay yerinde her nokta aranıyor. Bir gencin daha olma şüphesi var. Ekipler 5'inci kişinin olup olmadığı üzerinde duruyor." ifadelerini kullandı.

Manisada kan donduran olay! 4 genç ölü bulundu MANİSA'DA KAN DONDURAN OLAY! 4 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
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