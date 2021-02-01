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Manisa'da kan donduran olay! 4 gencin cesedi bulundu

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Giriş: 01.02.2021 09:40
Güncelleme:01.02.2021 09:44
Son dakika haberi... Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler.

Son dakika haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler.

Manisada kan donduran olay! 4 genç ölü bulundu MANİSA'DA KAN DONDURAN OLAY! 4 GENÇ ÖLÜ BULUNDU
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4 gencin cesedi bulundu
4 gencin cesedi bulundu
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