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Manisa'da kan donduran olay! 4 gencin cesedi bulundu
Son dakika haberi... Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler.
Son dakika haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler.