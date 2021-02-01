01 Şubat 2021, Pazartesi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE'ye gidecek

Başbakanı 'nun 9 Şubat'ta 'ni () ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi ile görüşeceği belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE'ye gidecek

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin birkaç saatle sınırlı kalacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs vakalarının yüksek çıkması ve karantinanın uzatılması tartışmaları nedeniyle kısa tutulacağı ifade edildi.

BAE'Yİ ZİYARET PLANI 2 KEZ ERTELENMİŞTİ

Netanyahu, Aralık 2020 ve geçen ay olmak üzere iki kez BAE ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

BAE 13 Ağustos'ta, Bahreyn ise 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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