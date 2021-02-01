01 Şubat 2021, Pazartesi
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Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

direniş gruplarının, 'nin kuzeyinde 'e ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiği belirtildi. İsrail ordusundan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Gazze'de İsrail'e ait bir İHA ele geçirildi

Direniş güçlerinden ismini vermek istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, direniş unsurları, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında İsrail'e ait bir İHA ele geçirdi.

İHA'nın havadan fotoğraf çekmek için kullanıldığını belirten kaynak, söz konusu hava aracı "teknik bir arıza sonucu mu düştü yoksa düşürüldü mü" sorusuna yanıt vermedi. İHA'yı ele geçiren direniş grubunun ismine ilişkin bilgi de verilmedi.

İsrail ordusundan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.

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