31 Ocak 2021, Pazar
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İran'da COVID-19 alarmı! 4. dalga...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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İran'da COVID-19 alarmı! 4. dalga...

Nemeki, kentindeki koronayla mücadele toplantısına katılarak, halkı COVID-19 salgınının yeni dalgasına karşı uyardı.

Sağlık Bakanı Nemeki, "Ülkede COVID-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

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