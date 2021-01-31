İran'da COVID-19 alarmı! 4. dalga...

İran Sağlık Bakanı Nemeki, "Ülkede COVID-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.