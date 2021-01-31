31 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

haberi... 'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem oldu.

Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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