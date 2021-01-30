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Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem I Dünya genelinde son depremler

tarafından yapılan açıklamada 'de 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandığı duyuruldu.Şili "Ateş çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem kuşağında yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem I Dünya genelinde son depremler

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

EN FAZLA HAREKET GÖRÜLEN BÖLGEDE

5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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