Uygur Türklerini sokakta tespit edecekler! Çinli teknoloji firması Huawei'den insanlık dışı uygulama!
Çinli teknoloji şirketi Huawei Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı bir adım attı. Ünlü teknoloji firmasının Çin sokaklarında yürüyen Uygur Türklerini tespit edebilmek için özel bir teknoloji geliştirdiği ve bu teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Patent başvurusuyla ilgili dokümanda teknoloji sayesinde yoldan geçen yayaların cinsiyet, yaş, beden tipi, kılık kıyafet tarzının ve yanı sıra "ırka" göre tanımlanabileceği ifade edildi.
Çinli telekomüniskasyon şirketi Huawei'nin, Uygur Türklerini yaya kalabalığı içinde, etnik-fenotipik özelliklerine göre tespit edebilen bir teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu iddia edildi.
ETNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYIRT EDECEK
Huawei'nin 2018'de Çin Bilimler Akademisi ile birlikte, "yaya özelliklerini tanımlama" başlığı altında yaptığı patent başvurusunda, teknolojinin "Uygur" etnik özelliklerini tespit edebileceği ileri sürüldü.
UYGUR TÜRKÜ MÜ?
Patent başvurusuyla ilgili dokümanda, teknolojinin yayaları, cinsiyet, yaş, beden tipi, kılık kıyafet tarzının ve yanı sıra "ırka" göre tanımlayabileceği, "Han Çinlisi mi Uygur Türkü mü" olduğunu belirleyebileceği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.
ETNİK AYRIMCILIK YAPIYORLAR!
Şirket, konuyla ilgili açıklamada, söz konusu teknolojinin etnik bir tanımlamayı amaçlamadığını belirterek, "Huawei, teknoloji kullanılarak yapılan etnik ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
TEKNOLOJİYİ IRKÇILIK İÇİN KULLANACAKLAR
Açıklamada, "Bireylerin ırklarına yönelik herhangi bir faaliyet asla araştırma - geliştirme (Ar-Ge) projelerimizin ve uygulamalarımızın bir parçası olmamıştır. Teknolojinin tüm kesimler için özenle ve herkese fayda sağlayacak, kapsayıcı bir bütünlükle geliştirilmesi için sürekli çalışıyoruz."ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
IPVM, daha önce yayımladığı belgelerde, Çinli yapay zeka şirketi Sensetine ve yüz tanıma teknolojilerinde uzman Megvii şirketlerinin, Uygur Türkleri'ni tanımlamayı hedefleyen etnik kodlar içeren teknolojiler için patent başvurularında bulunduğunu ileri öne sürmüştü.