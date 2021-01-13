Uygur Türklerini sokakta tespit edecekler! Çinli teknoloji firması Huawei'den insanlık dışı uygulama!

TEKNOLOJİYİ IRKÇILIK İÇİN KULLANACAKLAR

Açıklamada, "Bireylerin ırklarına yönelik herhangi bir faaliyet asla araştırma - geliştirme (Ar-Ge) projelerimizin ve uygulamalarımızın bir parçası olmamıştır. Teknolojinin tüm kesimler için özenle ve herkese fayda sağlayacak, kapsayıcı bir bütünlükle geliştirilmesi için sürekli çalışıyoruz."ifadelerine yer verildi.