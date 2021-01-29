29 Ocak 2021, Cuma
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Kongre binasını basmıştı! Jacob Chansley: İhanete uğradık

'deki kanlı baskının sembol isimlerinden biri olan , Trump'ın aleyhine ifade vermek istediğini belirterek herkesi şoke etti. Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Kongre binasını basmıştı! Jacob Chansley: İhanete uğradık

'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan , azil davasında eski ABD Başkanı aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.


İHANETE UĞRADIK
BBD'de yer alan habere göre kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.


Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC'ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına 'korkunç derecede sevdiği" Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirterek, "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

SENATO'DAKİ AZİL DAVASI 8 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
Doanld Trump'ın azil davası 8 Şubat'ta başlayacak. Trump, 'da görülecek davada beş kişininin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla "destekçilerine isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacak.


Dava sonunda yapılacak oylamada Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda üçte iki çoğunluk gerekiyor.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ve onlara destek veren bağımsız senatörlerin sayısı eşit. Fakat 50-50'lik eşitlik halinde karar belirleyici oyu kullanma hakkı Yardımcısı 'te olduğu için, Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.


Senato'nun yargı sürecini Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabileceği belirtiliyor.

'TRUMP PEDOFİLLERE KARŞI MÜCADELE EDİYOR'
QAnon, Trump'ın "Şeytana tapan pedofil bir elite karşı mücadele yürüttüğünü" savunan ve hiçbir temele dayanmayan bir komplo teorisi.

Kongre baskını sırasında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu tarafından teşhis edilen 400 zanlının 135'i yakalanmıştı.


Savcılığa göre gözaltına alınan kişilerden bazıları "Trump'ın emirlerini yerine getirmek için" baskına katıldıklarını söylüyor.

Kongre binasını böyle işgal etmişlerdi! Kimlikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı KONGRE BİNASINI BÖYLE İŞGAL ETMİŞLERDİ! KİMLİKLERİ BİR BİR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
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