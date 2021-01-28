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İran'dan Türkiye açıklaması: Hayati öneme sahip

Resmi ziyaret kapsamında 'ye gelen Dışişleri Bakanı Zarif, Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Zarif, "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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İran'dan Türkiye açıklaması: Hayati öneme sahip

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geldi. Zarif, gerçekleştireceği resmi ziyaretler öncesinde İran medyasının sorularına yanıt verdi.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Zarif, "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip." dedi. Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla oluşturulması çok önemli." ifadesini kullandı.

Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu mekanizma daha önce Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."

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