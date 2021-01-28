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Son dakika: ABD'de büyük nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi...’nin eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı sızıntısı sonrasında 6 kişinin hayatını kaybetti ve 5 kişinin de yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: ABD'de büyük nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'nin eyaletinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen kimyasal nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Gainesville şehrindeki Prime Pak Foods isimli şirkete ait kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste sıvı sızıntısı meydana geldi. Sızıntı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ÖZEL KORUYUCU KIYAFETLERLE MÜCADALE EDİLDİ

Hall County İtfaiye Hizmetleri Sözcüsü Zach Brackett yaptığı açıklamada, sızıntının yerel saatle 10.12'de meydana geldiğini ve olay yerine özel koruyucu kıyafetler giyen ekiplerin sevk edildiğini aktardı. Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi sözcüsü Beth Downs ise, sızıntı nedeniyle olay yerinde 5, hastaneden ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

130 ÇALIŞAN VARDI

Yaralıların arasında en az 5 itfaiyecinin bulunduğu açıklanırken, 3 yaralının ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Tesiste bulunan yaklaşık 130 çalışan ise sağlık personeli tarafından tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan bir kiliseye nakledildiği, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Sızıntının nedeni henüz bilinmezken, tesis çevresindeki bir okulda dahil olmak üzere çok sayıda tesis güvenli gerekçesi ile kapatıldı. Hall County yetkilileri, sızıntının kontrol altına alındığını açıkladı.

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