Son dakika: ABD'de büyük nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

130 ÇALIŞAN VARDI



Yaralıların arasında en az 5 itfaiyecinin bulunduğu açıklanırken, 3 yaralının ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Tesiste bulunan yaklaşık 130 çalışan ise sağlık personeli tarafından tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan bir kiliseye nakledildiği, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR



Sızıntının nedeni henüz bilinmezken, tesis çevresindeki bir okulda dahil olmak üzere çok sayıda tesis güvenli gerekçesi ile kapatıldı. Hall County yetkilileri, sızıntının kontrol altına alındığını açıkladı.