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Son dakika:DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı son dakika açıklamasında terör örgütü ’ın sözde Irak Valisi ’nin öldürüldüğünü duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika:DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü 'ın sözde Irak Valisi 'nin öldürüldüğünü bildirdi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"SÖZ VERMİŞTİK"

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıtıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

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