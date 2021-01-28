Son dakika:DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi öldürüldü
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı son dakika açıklamasında terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi'nin öldürüldüğünü bildirdi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.
"SÖZ VERMİŞTİK"
Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıtıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.