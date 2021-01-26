26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump'ın azil yargılanması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

Son dakika: Trump'ın azil yargılanması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

Son dakika haberi...  , eski Başkan hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu. Trump, öncesi 'destekçilerini isyana teşvik etmekle' suçlanıyor. Öte yandan Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Trump'ın azil yargılanması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

eski Başkanı 'ın görevi 'a devretmesinin ardından dünyanın gözü Trump'ın azil sürecine çevrildi. , eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu.

Donald Trump, öncesi 'destekçilerini isyana teşvik etmekle' suçlanıyor. Temsilciler Meclisi'nin dokuz Demokrat üyesi geleneksel olarak azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato'ya verdi. Trump hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki karar tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edilmişti.

İLK DAVA 8 ŞUBAT'TA GÖRÜLECEK

Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak. Azil duruşmasını 'nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör yönetecek.

Son dakika: Trump'a yönelik azil maddesi Senatoda! SON DAKİKA: TRUMP'A YÖNELİK AZİL MADDESİ SENATODA!
ABD tarihinde bir ilk! Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi ABD TARİHİNDE BİR İLK! TRUMP’IN AZİL DAVASI 8 ŞUBAT HAFTASINA ERTELENDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA