Üç ülkede korona alarmı! Vaka sayısının önüne geçilemiyor

2 EYALET ZİRVEDE

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 199 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 275 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 658 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 605 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.