26 Ocak 2021, Salı
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Üç ülkede korona alarmı! Vaka sayısının önüne geçilemiyor

Dünya genelinde en fazla ve can kaybının yaşandığı 'de salgını her geçen gün etkisini arttırırken ülke genelinde yaşanan can kaybı 431 bin 408'e yükseldi. Ayrıca ülkede kritik eyaletler haline gelen California'da en fazla vaka sayısı tespit edilirken, en çok can kaybı ise New York'ta yaşandı. ABD'yi vaka sıralamasında ve takip ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Üç ülkede korona alarmı! Vaka sayısının önüne geçilemiyor

'de salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1897 artarak 431 bin 408'e yükseldi. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 158 bin 347 artışla 25 milyon 863 bin 646'ya çıktı.

TEST SAYISI 300 MİLYON'U GEÇTİ

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1897 artarak 431 bin 408'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 620 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 301 milyon 119 bini geçti.

2 EYALET ZİRVEDE

sayısı bakımından California, 3 milyon 199 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 275 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 658 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 605 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

DÜNYADA İLK ÜÇ ÜLKE

Salgında vaka ve sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 679 binden fazla vakayla ve 8 milyon 872 bini aşkın vakayla takip ediyor.

Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti SON DAKİKA: DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 100 MİLYONU GEÇTİ

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