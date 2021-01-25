Aşı çalışması yapan firmadan kötü haber! "Tatmin edici sonuçlar alamadık ve çalışmaları durdurduk"
Fransa’nın tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada klinik deneyler aşamasında geliştirme aşamasında olan aşıda tatmin edici bir sonuç alınamaması nedeniyle çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.
Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarına son verdi.
DAHA AZ ANTİKOR GELİŞTİRİYOR
Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri aşı adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Kovid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi.
YETERLİ ETKİNLİK SAĞLANAMADI
Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Kovid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
2021 YILI SONUNA KADAR YETİŞMEYECEK
Diğer yandan, ülkede Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.