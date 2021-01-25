25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Aşı çalışması yapan firmadan kötü haber! "Tatmin edici sonuçlar alamadık ve çalışmaları durdurduk"

Aşı çalışması yapan firmadan kötü haber! "Tatmin edici sonuçlar alamadık ve çalışmaları durdurduk"

’nın tıbbi araştırma kuruluşlarından tarafından yapılan açıklamada klinik deneyler aşamasında geliştirme aşamasında olan aşıda tatmin edici bir sonuç alınamaması nedeniyle çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Aşı çalışması yapan firmadan kötü haber! Tatmin edici sonuçlar alamadık ve çalışmaları durdurduk

'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından , klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli aşısı üzerinde çalışmalarına son verdi.

DAHA AZ ANTİKOR GELİŞTİRİYOR

Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Kovid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi.

YETERLİ ETKİNLİK SAĞLANAMADI

Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Kovid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

2021 YILI SONUNA KADAR YETİŞMEYECEK

Diğer yandan, ülkede Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs aşısı oldu! Aşılar ile insanlara çip takacağı iddia ediliyordu MİCROSOFT'UN KURUCUSU BİLL GATES KORONAVİRÜS AŞISI OLDU! AŞILAR İLE İNSANLARA ÇİP TAKACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA