24 Ocak 2021, Pazar
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ABD'de ölümler durdurulamıyor: İki eyaletteki rakamlar korkutuyor

'de salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artmaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan can kaybı 427 bin 657'ye ulaştı. Ülke çapında en fazla 'da görülürken, en fazla can kaybı ise 'ta yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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ABD'de ölümler durdurulamıyor: İki eyaletteki rakamlar korkutuyor

'de salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye yükseldi.

CAN KAYBI ARTIYOR

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.

2 EYALETTE CİDDİ SORUN YAŞANIYOR

sayısı bakımından , 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 212 ölümle ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA GENELİNDE İLK ÜÇ ÜLKE HANGİLERİ?

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 658 binden fazla vakayla ve 8 milyon 816 bini aşkın vakayla takip ediyor.

Hangi ülkede kaç vaka var? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Ülke ülke rakamlar açıklandı! HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR? KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ? ÜLKE ÜLKE RAKAMLAR AÇIKLANDI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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