ABD'de ölümler durdurulamıyor: İki eyaletteki rakamlar korkutuyor

CAN KAYBI ARTIYOR

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.