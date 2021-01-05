Son dakika: Merkel ve Putin'den COVID-19 aşı üretimiyle ilgili flaş hamle

Kremlin Sarayı Basın Ofisi'nden yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin ve Angela Merkel, birbirlerinin yeni yılını kutladı. Korona virüs salgını ile mücadelede beraber atılabilecek adımlar ve ortak aşı üretimi görüşüldü. İki ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ve uzmanlarının konuya ele almaları kararlaştırıldı. Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna'ya yönelik alınan kararlara da değinildi" ifadeleri kullanıldı.