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Son dakika: Merkel ve Putin'den COVID-19 aşı üretimiyle ilgili flaş hamle

Son dakika haberleri... Devlet Başkanı ve Başbakanı ’in korona virüse karşı ortak aşı üretimini görüştüğü belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Merkel ve Putin'den COVID-19 aşı üretimiyle ilgili flaş hamle

SON DAKİKA HABERİ | Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Angela Merkel, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Basın Ofisi'nden yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Vladimir Putin ve Angela Merkel, birbirlerinin yeni yılını kutladı. Korona virüs salgını ile mücadelede beraber atılabilecek adımlar ve ortak aşı üretimi görüşüldü. İki ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ve uzmanlarının konuya ele almaları kararlaştırıldı. Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna'ya yönelik alınan kararlara da değinildi" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılı Aralık ayında 'nın başkenti 'te, Rusya, , Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir zirve gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı , ilk kez yüz yüze görüşmüş ve Ukrayna'nın Donbass bölgesinde süren çatışmalarda ateşkes kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı 'in de katıldığı bu zirve, korona virüs ve çeşitli diplomatik engellere takılarak yeniden toplanamadı.

Normandiya Dörtlüsü'nün yakın zamanda tekrar bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

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