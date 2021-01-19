Yemin töreni öncesi flaş açıklama! "Kalabalık yalanlarla beslendi"
ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell Joe Biden'ın yemin töreninin başarılı ve güvenli bir şekilde tamamlanacağını söyledi. McConnell 6 Ocak olayları hakkında ise “Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar” ifadelerini kullandı.
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ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, yaptığı konuşmada seçilmiş başkan Joe Biden'ın yarınki yemin töreninin başarılı ve güvenli bir tören olacağını ifade etti.
GÜVENLİ VE BAŞARILI BİR TÖREN OLACAK
ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, Kongre'de yaptığı konuşmada, "Yarın, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin edecek. Burada, Kongre'nin batı cephesinde güvenli ve başarılı bir tören gerçekleştireceğiz" dedi.
KALABALIK YALANLARLA BESLENDİ
McConnell, 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlayarak, "Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" ifadelerini kullandı.