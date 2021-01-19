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Yemin töreni öncesi flaş açıklama! "Kalabalık yalanlarla beslendi"

Cumhuriyetçi Lideri 'ın yemin töreninin başarılı ve güvenli bir şekilde tamamlanacağını söyledi. McConnell 6 Ocak olayları hakkında ise “Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Yemin töreni öncesi flaş açıklama! Kalabalık yalanlarla beslendi

Cumhuriyetçi Lideri , yaptığı konuşmada seçilmiş başkan 'ın yarınki yemin töreninin başarılı ve güvenli bir tören olacağını ifade etti.

GÜVENLİ VE BAŞARILI BİR TÖREN OLACAK

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, 'de yaptığı konuşmada, "Yarın, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin edecek. Burada, Kongre'nin batı cephesinde güvenli ve başarılı bir tören gerçekleştireceğiz" dedi.

KALABALIK YALANLARLA BESLENDİ

McConnell, 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırıya ilişkin 'ı suçlayarak, "Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" ifadelerini kullandı.

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