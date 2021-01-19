Yemin töreni öncesi flaş açıklama! "Kalabalık yalanlarla beslendi"

GÜVENLİ VE BAŞARILI BİR TÖREN OLACAK

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, Kongre'de yaptığı konuşmada, "Yarın, seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin edecek. Burada, Kongre'nin batı cephesinde güvenli ve başarılı bir tören gerçekleştireceğiz" dedi.