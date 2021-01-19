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Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Başkanı 'ın eşi , sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile veda etti. Melania Trump konuşmasında ABD adalet sistemini överken kanlı Kongre baskınından söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan 100 yıllık geleneği sona erdiren Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Melania Trump'ın yayınladığı video mesajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Böyle nazik ve cömert insanlarla dolu bir ulusu temsil etme fırsatına sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Her Amerikalının Be Best'in elçisi olmasını istiyorum. Bizi birleştiren şeylere odaklanmak ve bizi bölen şeyleri sineye çekmemiz gerekiyor. Sevgiyi her zaman nefrete, barışı ise şiddete tercih etmeliyiz.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Geçtiğimiz dört yıl unutulmazdı. Donald ve ben Beyaz Saray'daki zamanımızı sonlandırırken, kalbimde eve götürdüğüm tüm insanları ve onların inanılmaz aşk hikayelerini düşünüyorum.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Her yaşam değerlidir ve tüm Amerikalılardan savunmasızları korumak için dikkatli ve sağduyulu davranmalarını istiyorum çünkü şu anda milyonlarca aşı yapılıyor.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

100 YILLIK GELENEK SONA ERDİ

Öte yandan Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, Joe Biden'ın eşi Jill Biden'la görüşmeyeceğini açıklamasının adından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

Eleştiriler Trump'ın 100 yıldan uzun süredir devam eden bir gelenek olan 'First Lady'lerin birlikte Beyaz Saray'ı gezmesi' geleneğini sona erdirmesinden kaynaklanıyor.

Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda

First Lady'nin yayınladığı video mesajında kongre baskınından bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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