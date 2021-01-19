Melania Trump 100 yıllık geleneği sona erdirdi! Video mesajlı veda
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile veda etti. Melania Trump konuşmasında ABD adalet sistemini överken kanlı Kongre baskınından söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan 100 yıllık geleneği sona erdiren Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Melania Trump'ın yayınladığı video mesajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Böyle nazik ve cömert insanlarla dolu bir ulusu temsil etme fırsatına sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum.
Her Amerikalının Be Best'in elçisi olmasını istiyorum. Bizi birleştiren şeylere odaklanmak ve bizi bölen şeyleri sineye çekmemiz gerekiyor. Sevgiyi her zaman nefrete, barışı ise şiddete tercih etmeliyiz.
Geçtiğimiz dört yıl unutulmazdı. Donald ve ben Beyaz Saray'daki zamanımızı sonlandırırken, kalbimde eve götürdüğüm tüm insanları ve onların inanılmaz aşk hikayelerini düşünüyorum.
Her yaşam değerlidir ve tüm Amerikalılardan savunmasızları korumak için dikkatli ve sağduyulu davranmalarını istiyorum çünkü şu anda milyonlarca aşı yapılıyor.
100 YILLIK GELENEK SONA ERDİ
Öte yandan Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, Joe Biden'ın eşi Jill Biden'la görüşmeyeceğini açıklamasının adından eleştiri oklarının hedefi oldu.
Eleştiriler Trump'ın 100 yıldan uzun süredir devam eden bir gelenek olan 'First Lady'lerin birlikte Beyaz Saray'ı gezmesi' geleneğini sona erdirmesinden kaynaklanıyor.
First Lady'nin yayınladığı video mesajında kongre baskınından bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı.