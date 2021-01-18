ABD bir ülkeden daha askerlerini çekti! Donald Trump talimat vermişti

KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLDİ

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'de sayıları 700'ü bulan askeri personelin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını belirtti.