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ABD bir ülkeden daha askerlerini çekti! Donald Trump talimat vermişti

ABD, Başkan 'ın talimatından bir buçuk ay sonra 'deki askerlerinin tamamını çekti. Bölgede bulunan 700 asker ve Cibuti'ye kaydırıldı. Yaşanan olay sonrasında Biden'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağı ülke genelinde tartışılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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ABD bir ülkeden daha askerlerini çekti! Donald Trump talimat vermişti

ABD, Başkan 'ın talimatından yaklaşık bir buçuk ay sonra 'deki askerlerinin tamamını geri çekti.

KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLDİ

(AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'de sayıları 700'ü bulan askeri personelin komşu ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını belirtti.

BIDEN BOZACAK MI?

Karns, başkan seçilen 'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağına ilişkin soruya bu konuda spekülasyon yapmanın doğru olmayacağı yanıtını verdi.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, ABD askeri personelinin çekilmesi, ülkedeki genel seçimlere haftalar kala gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2020'de Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti. Trump'ın geri çekilme kararına rağmen, ABD ordusu Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarını sürdürmüştü.

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