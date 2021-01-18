ABD bir ülkeden daha askerlerini çekti! Donald Trump talimat vermişti
ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından bir buçuk ay sonra Somali'deki askerlerinin tamamını çekti. Bölgede bulunan 700 asker Kenya ve Cibuti'ye kaydırıldı. Yaşanan olay sonrasında Biden'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağı ülke genelinde tartışılıyor
ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından yaklaşık bir buçuk ay sonra Somali'deki askerlerinin tamamını geri çekti.
KOMŞU ÜLKELERE GÖNDERİLDİ
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'de sayıları 700'ü bulan askeri personelin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını belirtti.
BIDEN BOZACAK MI?
Karns, başkan seçilen Joe Biden'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağına ilişkin soruya bu konuda spekülasyon yapmanın doğru olmayacağı yanıtını verdi.
TRUMP AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan, ABD askeri personelinin çekilmesi, ülkedeki genel seçimlere haftalar kala gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2020'de Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti. Trump'ın geri çekilme kararına rağmen, ABD ordusu Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarını sürdürmüştü.